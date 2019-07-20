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20.07.2019 - 13:14| İSTANBUL (İHA)

Vedat Okyar kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Vedat Okyar kabri başında anıldı

Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar'ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar’ın ailesi ve sevenleri katıldı

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