Vedat riske edilmiyor!

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç cumartesi günü oynanacak Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılırken, sarı-lacivertli futbolcunun oynayabilecek durumda olmasına rağmen riske edilmediği ortaya çıktı. Dış yan bağlarında yırtık olan Vedat Muriç’in bu sakatlığının forma giymesine engel olmadığı ve bandajla sahaya çıkabileceği bildirildi. Ancak teknik heyet Kosovalı golcünün ayağının tekrar burkulması halinde geri dönüşünün daha da uzayacağını gözönünde bulundurarak oyuncusunu Yeni Malatya maçında riske etmedi.