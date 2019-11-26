Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe HaberleriVedat riske edilmiyor!
26.11.2019 - 08:00 |

Vedat riske edilmiyor!

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç oynayabilecek durumda olmasına rağmen riske edilmediği ortaya çıktı

Vedat riske edilmiyor!

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç cumartesi günü oynanacak Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılırken, sarı-lacivertli futbolcunun oynayabilecek durumda olmasına rağmen riske edilmediği ortaya çıktı. Dış yan bağlarında yırtık olan Vedat Muriç’in bu sakatlığının forma giymesine engel olmadığı ve bandajla sahaya çıkabileceği bildirildi. Ancak teknik heyet Kosovalı golcünün ayağının tekrar burkulması halinde geri dönüşünün daha da uzayacağını gözönünde bulundurarak oyuncusunu Yeni Malatya maçında riske etmedi.

Marius Sumudica: "Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tenisin er meydanı!

Tenisin er meydanı!

'Kırmızı’ isyan

'Kırmızı’ isyan

Galatasaray, Club Brugge’ü konuk ediyor!

Galatasaray, Club Brugge’ü konuk ediyor!

Caner’in sağ açık oynaması plandır

Caner’in sağ açık oynaması plandır

Sıradaki Haber