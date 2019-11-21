Vedat ve Kruse zor

BTC Türk Yeni Malatya maçının hazırlıklarını yapan Fenerbahçe’de Vedat Muriç ile Max Kruse’nin karşılaşmada görev yapmalarının zor olduğu belirtildi. Bir süredir tedavisi devam eden Kruse ile sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı’ndan çıkarılan Muriç’in hafta sonuna yetişmesi içini sağlık ekibi seferber olmuştu. Ancak ikisinin de oynamasının zor olduğu ifade edildi. Golleriyle sarı-lacivertlileri sırtlayan Vedat’ın yetişmesi için yoğun çaba gösteriliyor. Kosovalı oyuncunun ilk 11’de olmasa bile yedek kulübesinde bulunabileceği dile getirildi.

25 Kasım Pazar günü oynanacak Malatya maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçeli futbolcular dünü tek antrenman yaparak tamamladı. Lig karşılaşmasının taktik denemelerini yapan sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı. Milli takımdan dönen Rodrigues ve Zanka ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.