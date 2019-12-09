09.12.2019 - 17:24 |
Vedatlı Kosova, Doha'da İsveç ile karşılaşacak
Sarı-lacivertli takımın yükselen yıldızı Vedat Muriç, 12 Ocak 2020’de Katar’da sahaya çıkacak. Kosova ile İsveç, Doha’da özel maçta karşılaşacak.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, ülkesi Kosova ile birlikte Katar’ın başkenti Doha’ya gidiyor. Kosova ve İsveç futbol federasyonları tarafından yapılan anlaşma ile 12 Ocak 2020 tarihinde Doha’da bir hazırlık maçı yapılacak.
İsveç-Kosova maçı Katar’da oynanacak. Kosova Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, maçın oynanacağı doğrulandı. Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri toplayan Muriç, Katar’da futbolseverlerin önüne çıkacak.