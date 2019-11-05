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05.11.2019 - 22:10 | | ANKARA (AA)

VEF Riga: 81 - Gaziantep Basketbol: 85

Gaziantep Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 85-81 yendi.

VEF Riga: 81 - Gaziantep Basketbol: 85

Başkent Riga ile aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 önde kapatan VEF Riga, soyunma odasına da 44-37 üstünlükle gitti.

Ev sahibi ekip, 3. periyotta farkı 9 sayıya (68-59) çıkardı ancak Gaziantep Basketbol, son 10 dakikadaki performansıyla maçı 85-81 kazandı.

Gaziantep Basketbol'da forma giyen Jason Rich, 25 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Gaziantep Basketbol, gruptaki ilk galibiyetini, VEF Riga ise 3. yenilgisini aldı.

 

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