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HaberlerMilli TakımVenezuela-Rusya: 60-69
08.09.2019 - 14:41

Venezuela-Rusya: 60-69

Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci tur I Grubu'nda daha önce çeyrek finale yükselme şansı kalmayan iki ekibin maçında Rusya, Venezuela'yı 69-60 yendi.

Venezuela-Rusya: 60-69

Rusya, şampiyonayı 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Venezuela ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle şampiyonayı bitirdi.

Salon: Foshan

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Nan Ye (Çin)

Venezuela: Guillent 7, Jose Vargas 2, Ruiz , Lewis 6, Colmenares 6, Bethelmy 5, Carrera 19, Gregory Vargas 2, Zamora 13, Chourio

Rusya: Baburin 4, Kulagin 5, Ivlev 7, Kurbanov 12, Vorontsevich 17, Antanov, Fridzon, Karasev, Motovilov 12, Sopin, Valiev 8, Zubkov 4

1. Periyot: 10-13

Devre: 27-27

3. Periyot: 42-48

Beş faulle oyundan çıkan: 39.23 Colmenares (Venezuela)

 

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