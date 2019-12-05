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05.12.2019 - 14:24 |

Vesely, Alba Berlin maçında da yok

Fenerbahçe Beko, sakatlığı bulunan Jan Vesely'nin Alba Berlin maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Vesely, Alba Berlin maçında da yok

Sarı lacivertli takımdan maç öncesi yapılan bilgilendirme şöyle:

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic’in son durumlarına maç gününde karar verilecek.

Vesely, Alba Berlin maçında da yok


  

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