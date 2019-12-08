Vesely korkusu büyüyor!

Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely konsunda olumsuz haberler geliyor. Çekyalı yıldızın dizindeki sıkıntının beklenenden ciddi olduğu ve şu anda tedavi için yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Takımdan tedavisi için ayrılırken çok üzgün olduğu ve bir daha eski sağlığına kavuşamama korkusu yaşadığı ifade edilen Vesely’nin çok uzun süre formasından ayrı kalması bekleniyor.

Bu süreci yakından takip eden Fenerbahçe Beko teknik heyeti de bu ayrılığın 3 aya kadar ulaşabileceği ve devamında da eski formuna kavuşmasının bu sezon için çok zor olacağı haberleri karşısında takıma uzun takviyesi için arayışlarda bulunuyor. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali durumun bu transfer için ayrılan bütçe konusunda teknik ekibi zorluyor.

Fenerbahçe Beko, son yıllarda Avrupa’nın en değerli uzunu olarak kabul edilen Vesely ile yaz döneminde 10 milyon euro civarında bir ücret karşılığı 3 yıllık kontrat imzalamıştı.