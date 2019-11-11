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11.11.2019 - 11:10 |

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek)

18.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)

18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

13 Kasım Çarşamba:

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

 

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