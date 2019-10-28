Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın 5 maç var

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle: Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)



18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)



18.30 Karayolları-PTT (TVF Başkent)



18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Atlasglobal Yeşilyurt (Beylikdüzü)

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)

30 Ekim Çarşamba:

18.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)