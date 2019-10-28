28.10.2019 - 16:36 | | İSTANBUL (AA)
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın 5 maç var
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası, yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle: Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
18.30 Karayolları-PTT (TVF Başkent)
18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Atlasglobal Yeşilyurt (Beylikdüzü)
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)
30 Ekim Çarşamba:
18.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)