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HaberlerVoleybolVestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın 5 maç var
28.10.2019 - 16:36 | | İSTANBUL (AA)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın 5 maç var

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası, yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın 5 maç var

 Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5.  hafta maçlarının programı şöyle: Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5.  hafta maçlarının programı şöyle:
  
Yarın:
  
15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
  
18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
  
18.30 Karayolları-PTT (TVF Başkent)
  
18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Atlasglobal Yeşilyurt (Beylikdüzü)

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)

30 Ekim Çarşamba:

18.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

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