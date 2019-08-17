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17.08.2019 - 10:21

Veteran golcü oyuna girdi, 1 dakika sonra Barça'yı yıktı!

La Liga'da ilk haftaya kurt santrfor Aritz Aduriz damga vurdu. Athletic Bilbao ağırladığı son şampiyon Barcelona'yı 38 yaşındaki golcünün müthiş volesiyle 1-0 mağlup etti.

Veteran golcü oyuna girdi, 1 dakika sonra Barça'yı yıktı!

La Liga'da herkes Aritz Aduriz'i konuşuyor...

İlk hafta San Mames'te son şampiyon Barcelona'yı konuk Athletic Bilbao, güçlü rakibini 38 yaşındaki golcünün enfes golüyle yıktı. Oyuna 88'de dahil olan kurt santrfor, 1 dakika sonra sahne aldı sağdan yapılan ortaya voleyi yapıştırıp Ter Stegen'i avladı.

Hafızalara kazınacak bu müthiş golün ardından Barça 11 yıl sonra ilk kez La Liga'ya mağlubiyetle başladı.

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