Vettel'den sezonun ilk zaferi! Hamilton podyum dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±...
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde Ferrari duble yaparken yarÄ±ÅŸÄ± Alman pilot Sebastian Vettel kazandÄ±.Â
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 15. ayaÄŸÄ± Singapur Grand Prix'sini, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandÄ±.Â
Formula 1'de sezonun 15. mÃ¼cadelesi, Singapur'daki 5,6 kilometrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. Ferrari'nin Alman sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sebastian Vettel, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta bitiÅŸ Ã§izgisine rakiplerinin Ã¶nÃ¼nde ulaÅŸarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaÅŸadÄ±.Â
YarÄ±ÅŸta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n 2.6 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'dan HollandalÄ± Max Verstappen ise liderin 3.8 saniye arkasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.Â
YarÄ±ÅŸa 2. sÄ±rada baÅŸlayanÂ Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise ilk pit-stopa geÃ§ girince 2 sÄ±ra birden kaybederek yarÄ±ÅŸÄ± 4. sÄ±rada tamamladÄ±.
Sezonun 16. yarÄ±ÅŸÄ± Rusya Grand Prix'si, 29 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak.Â
YarÄ±ÅŸta puan alan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile pilotlar ve takÄ±mlar klasmanÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
Ä°lk 10:
Â 1. Sebastian Vettel (Ferrari)Â
2. Charles Leclerc (Ferrari)Â
3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)Â
4. Lewis Hamilton (Mercedes)
Â 5. Valtteri Bottas (Mercedes)Â
6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)Â
7. Lando Norris (McLaren-Renault)
Â 8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)Â
9. Nico Hulkenberg (Renault)Â
10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)Â
Pilotlar klasmanÄ±Â
1. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 296 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231Â
3. Charles Leclerc (Monako): 200Â
4. Max Verstappen (Hollanda): 200Â
5. Sebastian Vettel (Almanya): 194
TakÄ±mlar klasmanÄ±
1. Mercedes: 527 puanÂ
2. Ferrari: 394Â
3. Red Bull: 289Â
4. McLaren: 89Â
5. Renault: 67