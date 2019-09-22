DiÄŸer

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerMotor SporlarÄ±Vettel'den sezonun ilk zaferi! Hamilton podyum dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±...
22.09.2019 - 18:19 | | Skorer-AA

Vettel'den sezonun ilk zaferi! Hamilton podyum dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±...

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde Ferrari duble yaparken yarÄ±ÅŸÄ± Alman pilot Sebastian Vettel kazandÄ±.Â

Vettel'den sezonun ilk zaferi! Hamilton podyum dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±...

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 15. ayaÄŸÄ± Singapur Grand Prix'sini, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandÄ±.Â 

Formula 1'de sezonun 15. mÃ¼cadelesi, Singapur'daki 5,6 kilometrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. Ferrari'nin Alman sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sebastian Vettel, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta bitiÅŸ Ã§izgisine rakiplerinin Ã¶nÃ¼nde ulaÅŸarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaÅŸadÄ±.Â 

YarÄ±ÅŸta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n 2.6 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'dan HollandalÄ± Max Verstappen ise liderin 3.8 saniye arkasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.Â 

YarÄ±ÅŸa 2. sÄ±rada baÅŸlayanÂ Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise ilk pit-stopa geÃ§ girince 2 sÄ±ra birden kaybederek yarÄ±ÅŸÄ± 4. sÄ±rada tamamladÄ±.

Sezonun 16. yarÄ±ÅŸÄ± Rusya Grand Prix'si, 29 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak.Â 

YarÄ±ÅŸta puan alan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile pilotlar ve takÄ±mlar klasmanÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 

Ä°lk 10:

Â 1. Sebastian Vettel (Ferrari)Â 

2. Charles Leclerc (Ferrari)Â 

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)Â 

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

Â 5. Valtteri Bottas (Mercedes)Â 

6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)Â 

7. Lando Norris (McLaren-Renault)

Â 8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)Â 

9. Nico Hulkenberg (Renault)Â 

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)Â 

Pilotlar klasmanÄ±Â 

1. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 296 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231Â 

3. Charles Leclerc (Monako): 200Â 

4. Max Verstappen (Hollanda): 200Â 

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

TakÄ±mlar klasmanÄ±

1. Mercedes: 527 puanÂ 

2. Ferrari: 394Â 

3. Red Bull: 289Â 

4. McLaren: 89Â 

5. Renault: 67

    Mustafa Kaplan: "Pozisyon vermedik ama biz de pozisyon üretemedik"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Chelsea - Liverpool (CANLI)

    Chelsea - Liverpool (CANLI)

    Ä°smail Kartal: Ä°kinci bir Vedat Muric elimde yok

    Ä°smail Kartal: Ä°kinci bir Vedat Muric elimde yok

    Sumudica: BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±ndan daha zor oldu

    Sumudica: BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndan daha zor oldu

    Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

    Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

    SÄ±radaki Haber