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08.11.2019 - 22:54 |

Victor Moses: "Tekrar ligin en üstüne geldik"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de Moses açıklamalarda bulundu.

Victor Moses: "Tekrar ligin en üstüne geldik"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de Moses açıklamalarda bulundu.

"Tekrar ligin en üstüne geldik"
"Çok önemli bir 3 puan aldık. Tekrar ligin en üstüne geldik. Geçen pazar bunu yapabilirdik ama yapamadık. Bugün hem kazanmak ve hem de lider olmak çok önemliydi. Kasımpaşa iyi bir takım ve kaliteli futbolcuları var. Mücadele ederek buradan mutlu ayrılmamız gerekiyordu. Hep beraber oynadık, kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Kazandığımız için mutluyuz."

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