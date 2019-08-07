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07.08.2019 - 14:02

Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Villarreal'den Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığını İspanya'da buldu. Siyah beyazlı ekip Villarreal'den 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz'i transfer ettiğini duyurdu.

Tecrübeli stoper sözleşme imzalamak için dün İstanbul'a gelmişti.

İşte açıklama:

Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

Sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlılarda 30 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Victor Ruiz resmen Beşiktaşta

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