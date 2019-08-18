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HaberlerBeşiktaşVictor Ruiz: "Skor aldatıcı"
18.08.2019 - 08:00

Victor Ruiz: "Skor aldatıcı"

Beşiktaşlı Victor Ruiz 3-0’lık skorun çok gerçekçi olmadığını ifade etti.

Victor Ruiz: "Skor aldatıcı"

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan yeni transferlerden Victor Ruiz 3-0’lık skorun çok gerçekçi olmadığını ifade etti. Savunmada çok fazla hata yapmadıklarını kaydeden İspanyol stoper, “Tabii ki beklediğim bir başlangıç olmadı. Ama sahada pozitif işler de vardı” dedi.
İlerleyen dönemde daha iyi bir noktaya geleceklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Gelecek hafta daha iyi olmaya bakacağız. Maçın geneline bakarsanız skor biraz aldatıcı aslında. 3-0 olacak kadar defansın kötü olduğunu düşünmüyorum” yorumunu yaptı.

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