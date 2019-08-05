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HaberlerBeşiktaşVictor Ruiz'in gelişi belli oldu! İstanbul'a...
05.08.2019 - 23:38| AA

Victor Ruiz'in gelişi belli oldu! İstanbul'a...

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz yarın İstanbul'a gelecek

Victor Ruiz'in gelişi belli oldu! İstanbul'a...

Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

 Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

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