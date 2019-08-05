05.08.2019 - 23:38| AA
Victor Ruiz'in gelişi belli oldu! İstanbul'a...
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz yarın İstanbul'a gelecek
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.
Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.