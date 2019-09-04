Victoria: Falcao çok gol atar

Galatasaray'ın Kolombiyalı eski futbolcusu Victoria, vatandaşı Falcao'nun sarı-kırmızılı ekibe transferini değerlendirdi. 2001-2002 sezonunda bir diğer Kolombiyalı Mondragon ile Cim Bom'da şampiyonluk yaşayan Victoria şunları söyledi:

"Falcao tamamen yeni bir deneyim yaşayacak. Din, dil, yemek her şey değişecek. Radamel spor kariyeri boyunca hep iyi bir profesyonel olmuştur. Atmosfer ve Türkiye'de insanların yaşama biçimleri, Falcao'nun futbola bir an önce adapte olmasına yardımcı olacak. Falcao çok iyi bir golcü. Taraftarın desteğini hep arkasında hissedecek. Bence çok gol atacak ve yeni takımında onun için herşey pozitif olacak. Türkiye liginde mücadeleci bir futbol bulacak."