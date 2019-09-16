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16.09.2019 - 09:54 | | Fanatik

Vida ve Elneny'e ceza yolda

Beşiktaş Yönetimi, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Domagoj Vida ve Mohamed Elneny’e ceza vermek adına Abdullah Avcı'nın raporunu bekliyor.

Vida ve Elneny'e ceza yolda

Beşiktaş’ın önceki akşam Gazişehir Gaziantep’le oynadığı mücadelede iki oyuncusu kırmızı kart görerek atılmıştı.

İlk yarıda Domagoj Vida, ikinci yarıda ise Mohamed Elneny’nin gördüğü kartlarla ilgili olarak yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’dan rapor istedi.

Yönetimin, teknik ekipten gelecek raporun ardından 2 oyuncuya da gördükleri kartlar sebebiyle para cezası vermesi bekleniyor.

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