Vida yan çizdi

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Siyah-beyazlılar geciken ödemeler konusunda tüm oyuncularla anlaştı, ancak Vida’yı ikna etmeyi başaramadı. Tecrübeli futbolcu eski idareciler tarafından kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürerek, UEFA belgesini imzalamazken, resmi sözleşmedeki koşulları yerine getiren yönetimin elinin güçlü olduğu aktarıldı

Göreve gelir gelmez futbolcular ve personelin ardından diğer kulüplere olan bonservis borçlarının bir kısmını ödeyen, bir bölümünü de yeniden yapılandıran Beşiktaş Yönetimi, en ciddi krizi Domagoj Vida’da yaşadı. Siyah-beyazlılar, Vida’ya sözleşme gereği olan tüm ödemelerini yaparken, Hırvat futbolcunun, eski yönetim tarafından kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle UEFA’ya gönderilmesi gereken borçsuzluk belgesini imzalamadığı ortaya çıktı.Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimin şu an için sadece resmi sözleşmedeki rakamları ödeyeceğini söylediği ve diğer bonusların daha sonraki dönemde konuşulması gerektiğini Vida’ya aktardığı bildirildi. Torino kabul ettiBu durumu kabul etmeyen Vida, borçsuzluk kağıdını imzalamak istemedi. Sözleşme gereği olan ödemeleri yapan yönetimin ise bu konuda rahat olduğu çünkü diğer ödemelerin UEFA tarafından hukuki sorun olarak görülmediği iddia edildi. Yalnızca Vida’dan imza alamayan siyah-beyazlıların sözleşme koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle endişe duymadığı ifade edildi.Siyah-beyazlı yönetimin; Valencia, Torino, Liverpool ve Fortuna Düsseldorf’a olan borçlardan kaynaklanan sorunları da çözdüğü belirtildi. Adem Ljajic transferinde Torino’ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan yönetim, gecikmiş taksitleri yeniden yapılandırdı. Çözüm buldularYeni yönetim kurulu kendi arasında oluşturduğu para havuzuyla kısa vadedeki bütün sorunları çözerken, uzun vadedeki mali sorunları aşmak için yeni projeler geliştirecek. Bu konuda çeşitli finans kuruluşlarıyla masaya oturulacak.