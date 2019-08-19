Vincent Aboubakar'a büyük şok!

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen eski futbolcusu Vincent Abobakar'ı yeniden gündemine aldığı konuşuluyordu. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde takımdaki yerini alamayan Kamerunlu forvetle ilgili herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Krasnodar'a 3-2 yenilerek elendikleri karşılaşmanın 86'ncı dakikasında oyuna girebilen ve hafta sonunda Sadinos'la oynanan lig maçının kadrosuna da alınmayan deneyimli santrfor, dün Porto'nun B takımının Varzim ile oynadığı mücadeleye ise ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen gol atamadı.

Bu gelişme, kendisiyle aynı mevkide oynayan Moussa Marega, Tiquinho Soares, Ze Luis, Majeed Waris ve Fabio Silva gibi isimlerin arkasında kalan 27 yaşındaki oyuncunun Porto'daki geleceğini bir kez daha tartışmaya açtı. Aboubakar'ın kulübüyle olan kontratı 2021 yazında sona eriyor.