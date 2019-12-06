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06.12.2019 - 14:29 |

Vincent Janssen Meksika'da şov yapıyor

Kariyerini Meksika'nın Monterrey takımında sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, attığı gollerle dikkat çekiyor.

Vincent Janssen Meksika'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin iki sezon önce Tottenham'dan kiraladığı ve bu sezon başında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Monterrey'e transfer olan Vincent Janssen, kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Hollandalı forvet, Meksika'da kendisini buldu.

Vincent Janssen, Monterrey formasıyla Meksika'da 19 maça çıkarken 10 gol kaydetti. Janssen, son olarak takımının Cafetaleros'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

Vincent Janssen Meksikada şov yapıyor

 

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