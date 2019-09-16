Vincent Mannaert, Diagne'nin Brugge'e transfer sürecini anlattı

Transferin son günlerinde ilk olarak Anderlecht ile adı anılmasına rağmen son gün Galatasaray'dan Club Brugge'e transfer olan Mbaye Diagne'nin transferi iki Belçika kulübü arasında büyük bir soruna neden olmuştu.

Mbaye Diagne'nin transfer sürecine Club Brugge Genel Menajeri Vincent Mannaert, De Morgen Gazetesi'ne verdiği röportajla açıklık getirdi.

Diagne ile uzun süredir ilgilendiklerini belirten Mannaert, "Bir süredir istediğimiz bir oyuncuydu ama Galatasaray'ın 13 milyon euroluk bonservis talebi çok fazlaydı. Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi sonrası Diagne'nin takımdan ayrılması için ortam oluştu ve kiralama ihtimali doğdu. Daha sonra da görüşmeler başladı" dedi.

Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement'in yardımcısı Carl Hoefkens'in transfer sürecinde Diagne ile görüştüğünü açıklayan Mannaert, ikilinin Lierse döneminde birlikte oynadıklarını belirtti. Ayrıca Diagne'nin vatandaşı Diatta'nın da transfer adına oyuncuyla iletişime geçtiği aktarıldı.

Anderlecht'in de oyuncuyla ilgilendiğini ama menajeri ve Galatasaray tarafından da doğrulanacak şekilde bir anlaşma gerçekleşmediğini belirten Mannaert, oyuncunun Brugge ve Şampiyonlar Ligi'ni seçtiğini ifade etti.