Vitor Hugo imza iÃ§in kamptan ayrÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ancakÂ Palmeiras'Ä±nÂ araya girmesiyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§enÂ Vitor HugoÂ eski takÄ±mÄ±na imza atmak iÃ§in Brezilya'ya gitti.

Yolculuk Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamalarda bulunan tecrÃ¼beli oyuncu, "GÃ¼zel bir deneyim oldu. Herkese teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

Fiorentina ve Vitor Hugo kiralÄ±k olarak BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ, ancak Palmeiras oyuncuyu 5.5 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bonservisi ile kadrosuna katmak isteyince siyah beyazlÄ±lara transfer gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti. Vitor Hugo 2017 yÄ±lÄ±nda Fiorentina'ya 8 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olmuÅŸtu.