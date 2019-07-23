Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBeÅŸiktaÅŸ Vitor Hugo imza için kamptan ayrÄ±ldÄ±
23.07.2019 - 09:42| FANATÄ°K

Vitor Hugo imza için kamptan ayrÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da transfer listesinde yer alan Vitor Hugo'nun duraÄŸÄ± belli oldu. TecrÃ¼beli savunma oyuncusu eski takÄ±mÄ± Palmeiras'a imza atmak iÃ§in Brezilya'ya gitti.

Vitor Hugo imza için kamptan ayrÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ancakÂ Palmeiras'Ä±nÂ araya girmesiyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§enÂ Vitor HugoÂ eski takÄ±mÄ±na imza atmak iÃ§in Brezilya'ya gitti.

Yolculuk Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamalarda bulunan tecrÃ¼beli oyuncu, "GÃ¼zel bir deneyim oldu. Herkese teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

Fiorentina ve Vitor Hugo kiralÄ±k olarak BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ, ancak Palmeiras oyuncuyu 5.5 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bonservisi ile kadrosuna katmak isteyince siyah beyazlÄ±lara transfer gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti. Vitor Hugo 2017 yÄ±lÄ±nda Fiorentina'ya 8 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olmuÅŸtu.

Â

Vitor Hugo imza iÃ§in kamptan ayrÄ±ldÄ±

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Cevher Özer'in yeni takÄ±mÄ± OGM Ormanspor

Cevher Ã–zer'in yeni takÄ±mÄ± OGM Ormanspor

HazÄ±rlÄ±k maçÄ±: Chelsea 2-1 Barcelona

HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±: Chelsea 2-1 Barcelona

YiÄŸit GökoÄŸlan, Zonguldak Kömürspor'da

YiÄŸit GÃ¶koÄŸlan, Zonguldak KÃ¶mÃ¼rspor'da

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, KaragÃ¼mrÃ¼k'te

SÄ±radaki Haber