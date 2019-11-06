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06.11.2019 - 21:09 | | ANKARA (AA)

Vitoria Guimares-Arsenal: 1-1

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Vitoria Guimares-Arsenal: 1-1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, tek maçla başladı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği F Grubu karşılaşmasında Portekiz'in Vitoria takımı, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırladı.

Mesut Özil, Aubameyang ve Xhaka'yı Portekiz'e getirmeyen Arsenal, 81. dakikada Mustafi ile öne geçti. Fakat müsabaka, Vitoria'dan Duarte'nin 90 1'inci dakikada attığı golle 1-1 tamamlandı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftası, yarın oynanacak 23 maçla sona erecek.

 

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