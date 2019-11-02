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02.11.2019 - 22:08 | | İHA

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 08.30'da başlayacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek

Bakan Kasapoğlu yarın saat 08.30'da koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan dev organizasyonda Bakan Kasapoğlu'na uluslararası arenada derece elde etmiş milli sporcular eşlik edecek.

Maratona katılacak sporcuların isimleri şöyle:
Şahika Ercümen
Serap Özçelik Arapoğlu
Alparslan Yamanoğlu,
Elif Güneri,
Buse Naz Çakıroğlu
Ahmet Önder
İbrahim Çolak
Cenk İldem
Süleyman Atlı
Atakan Yüksel
Rıdvan Yalçın
Merve Uzun
Furkan Demir
Beytullah Eroğlu
Ayşegül Pehlivanlar
Ramil Guliev
Yasmani Copello
Tuğba Güvenç
Salih Korkmaz

Ramos hız kesmiyor!
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