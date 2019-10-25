Vodafone İstanbul Maratonu’nda yenilik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganı ile 3 Kasım’da düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu’nda yenilikler hız kesmiyor.106 ülkeden 37 bin koşucuya ev sahipliği yapacak etkinlikte sporcuların destekçisi ise patenciler olacak. İki ayrı kategoride düzenlenecek Patenli Koşu maratonda ilk kez denenecek ve test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. 300 kişinin katılacağı Patenli Koşu; 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde düzenlenecek.