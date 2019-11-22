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22.11.2019 - 08:00 |

Vodafone’dan desteğe devam

Vodafone FreeZone, Türkiye E-Spor Federasyonu’nun (TESFED) düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’na isim sponsoru oldu.

Vodafone’dan desteğe devam

Oyun ve espor sektörlerinin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone FreeZone, Türkiye E-Spor Federasyonu’nun (TESFED) düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’na isim sponsoru oldu.

Vodafonelular, esporcu olma hayali kuran tüm gençlere Türkiye’nin en iyisi olma şansı tanıyan, herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nın online eleme ve finallerini Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Espor pazarına bugüne kadar 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde Türkiye E-Spor Federasyonu işbirliğimizle oyun ve espor dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

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