MİLLİYET ANA SAYFA
Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Eda Erdem: Türk Kadınının gücünü gösteriyoruz
Eda Erdem: Türk Kadınının gücünü gösteriyoruz
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16’da
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16’da
2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası 150 ülkeye ulaştı
2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası 150 ülkeye ulaştı
Chemik Police sezonu iddialı açtı
Chemik Police sezonu iddialı açtı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor
Halkbank, Taner Atik'e emanet
Halkbank, Taner Atik'e emanet
Filenin Efeleri, Belarus'u 3-1 mağlup etti
Filenin Efeleri, Belarus'u 3-1 mağlup etti
2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi
2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi
Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılacak!
Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılacak!
Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da
Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da
Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3
Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3
Türkiye - Rusya: 1-3
Türkiye - Rusya: 1-3
Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası başlıyor
Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası başlıyor
Üstündağ: Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik
Üstündağ: Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik
Naz Aydemir Akyol, hem annelik yaptı, hem de milli forma için savaştı

Naz Aydemir Akyol, hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' için savaştı!

Guidetti’nin eseri

Guidetti’nin eseri!

Naz Aydemir: Çocuklar spor yapmaktan keyif alsınlar

Naz Aydemir: Çocuklar spor yapmaktan keyif alsınlar

EuroVolley 2019a VakıfBank damgası

EuroVolley 2019'a VakıfBank damgası 

Filenin Sultanlarından 16 yıl sonra bir ilk

Filenin Sultanları'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Demet Akalın'dan kızdıran paylaşım

Demet Akalın'dan kızdıran paylaşım

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Şampiyon olmuş gibi!

Şampiyon olmuş gibi!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaçan birinciliğe üzülmediklerini söyledi, “Şampiyon olmuş kadar olduk. Güçlü bir takım olan Sırbistan’a meydan okuduk” dedi

Sultanlar gözyaşlarını tutamadı!

Sultanlar gözyaşlarını tutamadı!

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları şampiyonluğu kaçırdı. Maç sonu Türkiye büyük üzüntü yaşadı.

Kaptan Eda: "Final oynamamız beklenmiyordu"

Kaptan Eda: "Final oynamamız beklenmiyordu"

Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörü Giovanni Guidetti ve kaptan Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu.

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Ebrar Karakurt kalpleri fethetti!

Ebrar Karakurt kalpleri fethetti!

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Sırbistan'a kaybeden Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt hırsıyla yine damga vurdu.

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Demet Akalın'dan kızdıran paylaşım

Demet Akalın'dan kızdıran paylaşım

Sultanlar gözyaşlarını tutamadı!

Sultanlar gözyaşlarını tutamadı!

Ebrar Karakurt kalpleri fethetti!

Ebrar Karakurt kalpleri fethetti!

Ebrar Karakurt kasıp kavurdu!

Ebrar Karakurt kasıp kavurdu!

Naz Aydemir'in yeni adresi belli oldu! Resmen...

Naz Aydemir'in yeni adresi belli oldu! Resmen...

Olimpiyat şampiyonu korkuttu! Birden bayıldı...

Olimpiyat şampiyonu korkuttu! Birden bayıldı...

Alexis Lete, filede olduğu kadar mankenlikte de başarısını kanıtladı

Alexis Lete, filede olduğu kadar mankenlikte de başarısını kanıtladı

Bu bir rekor! 1.3 milyon kişi...

Bu bir rekor! 1.3 milyon kişi...

Galatasaray yarı finalde! Fulden'in talihsizliği...

Galatasaray yarı finalde! Fulden'in talihsizliği...

Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız

Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız

Neslihan Güler gözyaşlarıyla veda etti

Neslihan Güler gözyaşlarıyla veda etti

Vakıfbank finalde!

Vakıfbank finalde!

VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı!

VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı!

VakıfBank üst üste 6. kez Dörtlü Final’de

VakıfBank üst üste 6. kez Dörtlü Final’de

Sen neymişsin Naz!

Sen neymişsin Naz!

Beşiktaş'ın yeni transferi sosyal medyayı salladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi sosyal medyayı salladı!

Filenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....

Filenin Sultanları sonunu getiremedi! Avrupa ikincisiyiz....

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluğu kaçırdı.

Ebrar Karakurt kasıp kavurdu!

Ebrar Karakurt kasıp kavurdu!

Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt'un hırsı ve performansı çok konuşuldu.

Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Final maçı...

Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Final maçı...

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu! İtalya'yı 3-1'le geçerek ilk finalist olan Sırbistan'ın rakibi Polonya'yı aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Milli Voleybol Takmımıız oldu. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmak için parkeye çıkacak filenin sultanları, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki merakla beklenen Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye, Polonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Avrupa finalinde...

Türkiye, Polonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Avrupa finalinde...

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını 16 yıl sonra finale yazdırdı. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye - Polonya yarı final maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Polonya yarı final maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Polonya maçı için artık saatler kaldı. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen filenin sultanları bu akşam Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanmamız durumunda ikinci kez finale adımız yazılacak. Peki, Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenebilecek?

Haydi Sultanlar

Haydi Sultanlar

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Milliler Polonya karşısına, 16 yıl sonra final için çıkıyor.

Türkiye-Polonya yarı final voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Polonya yarı final voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Polonya yarı final voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Filenin sultanları çeyrek finalde Hollanda'yı 3-0'lık setle devirdi ve yarı finale uzandı. Filenin sultanlarının yarı finaldeki rakibi ise Polonya. Polonya volaybol takımı Avrupa Voleybol şampiyonasında en başarılı 3. takım olarak dikkat çekiyor. Türkiye ise tarihinde ikinci kez finale kalmak için mücadele edecek. Peki Türkiye-Polonya yarı final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Guidetti destek istedi

Guidetti destek istedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, "(Polonya karşılaşması) Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli" dedi.

Mehmet Akif Üstündağ: Final maçında bir ayağın Türkiye olmasını istiyoruz

Mehmet Akif Üstündağ: Final maçında bir ayağın Türkiye olmasını istiyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı yenerek finale çıkmak istediklerini söyledi.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 ile geçen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile eşleşti. Peki büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen ve ilk finalisti belirleyecek olan Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye yarı finalde

Türkiye yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Naz Aydemir iddialı: Hepimiz madalya istiyoruz

Naz Aydemir iddialı: Hepimiz madalya istiyoruz

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir ve Cansu Özbay, madalya istediklerini söyledi.

VOLEYBOL HABERLERİ

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsorFenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsoru olarak HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı.
Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda
Filenin Sultanları'nın rakibi HollandaŞampiyonada yarın oynanacak çeyrek final maçlarına Türkiye ve Polonya ev sahipliği yapacak. Son 16 turunda Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız dün 2019 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'la karşılaştı. Milli Takım zorlanmasına karşın maçtan 3-2 galip geldi. Çeyrek finaldeki rakip şimdi Hollanda... Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Gözde Kırdar'dan Milli Takım'a destek
Gözde Kırdar'dan Milli Takım'a destekAvrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'daki maçlarında yalnız bırakmayan eski milli voleybolcu Gözde Kırdar, "Arkanızda böyle bir itici güç varken tek rakibiniz kendinizsiniz" dedi.
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup Türkiye çeyrek finale yükseldi.
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı!
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı!Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk mağlubiyetini aldı.
Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyor
Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyorVestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor.
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Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. günün son mücadelesinde Filenin Sultanları, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.