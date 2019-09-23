23.09.2019 - 13:09 |
Voleybolcu taklidiyle Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandılar
Yunanistan'ın başkenti Atina'da eşi görülmemiş bir kaçak göçmen olayı yaşandı.
Emre Topaloğlu / Skorer Dış Haberler
10 Suriyeli göçmen voleybol takımı taklidi yaparak Avrupa kaçmaya çalışırken Atina Havalimanı'nda tutuklandı.
Sahte Ukrayna pasaportu kullanarak İsviçre'ye kaçmaya çalışan grup, spor eşofmanları giyerek ellerinde voleybol toplarıyla yakayı ele verdi. Göçmenlerin turnuvaya katılmak için Zürih'e gittiklerini iddia ettiği öğrenildi.
Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şahısların pasaportların sahte olduğu ortaya çıkması üzerine yakalandığı belirtildi.