Voleybolda haftanÄ±n programÄ±
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 4. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak.Â
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
BugÃ¼n:
13.00 Atlasglobal YeÅŸilyurt-VakÄ±fBank (Burhan Felek)
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-FenerbahÃ§e Opet (Burhan Felek)
YarÄ±n:
15.00 PTT-NilÃ¼fer Belediyespor (TVF BaÅŸkent)
15.00 AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-KarayollarÄ± (Mimar Sinan)
16.00 EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-BeÅŸiktaÅŸ (EczacÄ±baÅŸÄ±)
17.30 TÃ¼rk Hava YollarÄ±-BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas (Burhan Felek)Â
AXA Sigorta Efeler Ligi
YarÄ±n:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Ä°negÃ¶l Belediyespor (Burhan Felek)
27 Ekim Pazar:
14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF BaÅŸkent)
15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus)
16.00 FenerbahÃ§e HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)
16.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
17.00 Ziraat BankasÄ±-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (TVF BaÅŸkent)
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