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25.10.2019 - 09:58 | | Ä°STANBUL (AA)

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 4. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak.Â

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

BugÃ¼n:

13.00 Atlasglobal YeÅŸilyurt-VakÄ±fBank (Burhan Felek)

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-FenerbahÃ§e Opet (Burhan Felek)

YarÄ±n:

15.00 PTT-NilÃ¼fer Belediyespor (TVF BaÅŸkent)

15.00 AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-KarayollarÄ± (Mimar Sinan)

16.00 EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-BeÅŸiktaÅŸ (EczacÄ±baÅŸÄ±)

17.30 TÃ¼rk Hava YollarÄ±-BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas (Burhan Felek)Â 

AXA Sigorta Efeler Ligi

YarÄ±n:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Ä°negÃ¶l Belediyespor (Burhan Felek)

27 Ekim Pazar:

14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF BaÅŸkent)

15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus)

16.00 FenerbahÃ§e HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

16.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz GÃ¶llÃ¼)

17.00 Ziraat BankasÄ±-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (TVF BaÅŸkent)

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