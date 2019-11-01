Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 PTT-Beşiktaş (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

3 Kasım Pazar:

14.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

14.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)