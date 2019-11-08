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08.11.2019 - 09:39 | | Ä°STANBUL (AA)

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 7. haftaÂ  mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maÃ§larÄ±Â  yapÄ±lacak.Â Â

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligdeÂ  haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle;

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Â  Â  BugÃ¼n:
Â Â 
Â  Â  18.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek)
Â Â 
Â  Â  19.30 NilÃ¼fer Belediyespor-VakÄ±fBank (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
Â Â 
Â  Â  YarÄ±n:
Â Â 
Â  Â  14.00 BeÅŸiktaÅŸ-TÃ¼rk Hava YollarÄ± (Burhan Felek)
Â Â 
Â  Â  15:00 KarayollarÄ±-Atlasglobal YeÅŸilyurt (TVF BaÅŸkent)
Â Â 
Â  Â  18.00 FenerbahÃ§e Opet-BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas (Burhan Felek)
Â Â 
Â  Â  19.30 EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (EczacÄ±baÅŸÄ±)

AXA Sigorta Efeler Ligi
Â 
Â  Â  10 KasÄ±m Pazar:
Â Â 
Â  Â  14.00 Ziraat BankasÄ±-Tokat Belediye Plevne (TVF BaÅŸkent)
Â Â 
Â  Â  14.00 Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun AlagaÅŸ)
Â Â 
Â  Â  14.00 Sorgun Belediyespor-Ä°negÃ¶l Belediyespor (Sorgun)
Â Â 
Â  Â  16.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e HDI Sigorta (CengizÂ  GÃ¶llÃ¼)
Â Â 
Â  Â  17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus)
Â Â 
Â  Â  11 KasÄ±m Pazartesi:
Â Â 
Â  Â  19.30 Spor Toto-Halkbank (TVF BaÅŸkent)

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