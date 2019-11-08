Voleybolda haftanÄ±n programÄ±
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 7. haftaÂ mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maÃ§larÄ±Â yapÄ±lacak.Â Â
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligdeÂ haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle;
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Â Â BugÃ¼n:
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Â Â 18.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek)
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Â Â 19.30 NilÃ¼fer Belediyespor-VakÄ±fBank (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
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Â Â YarÄ±n:
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Â Â 14.00 BeÅŸiktaÅŸ-TÃ¼rk Hava YollarÄ± (Burhan Felek)
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Â Â 15:00 KarayollarÄ±-Atlasglobal YeÅŸilyurt (TVF BaÅŸkent)
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Â Â 18.00 FenerbahÃ§e Opet-BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas (Burhan Felek)
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Â Â 19.30 EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (EczacÄ±baÅŸÄ±)
AXA Sigorta Efeler Ligi
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Â Â 10 KasÄ±m Pazar:
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Â Â 14.00 Ziraat BankasÄ±-Tokat Belediye Plevne (TVF BaÅŸkent)
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Â Â 14.00 Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun AlagaÅŸ)
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Â Â 14.00 Sorgun Belediyespor-Ä°negÃ¶l Belediyespor (Sorgun)
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Â Â 16.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e HDI Sigorta (CengizÂ GÃ¶llÃ¼)
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Â Â 17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus)
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Â Â 11 KasÄ±m Pazartesi:
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Â Â 19.30 Spor Toto-Halkbank (TVF BaÅŸkent)