Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.30 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

Yarın:

15.00 Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Mimar Sinan)

16.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

17 Kasım Pazar:

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

20.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankası (Burhan Felek)

17 Kasım Pazar:

15.00 Halkbank-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

18 Kasım Pazartesi:

19.00 Arhavi Voleybol-Arkas Spor (Arhavi)