Voleybolda haftanÄ±n programÄ±
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarÄ±sÄ± 11. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
BugÃ¼n:
18.00 PTT-TÃ¼rk Hava YollarÄ± (TVF BaÅŸkent)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas (Burhan Felek)
YarÄ±n:
14.00 BeÅŸiktaÅŸ-NilÃ¼fer Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Atlasglobal YeÅŸilyurt (Mimar Sinan)
19.00 FenerbahÃ§e Opet-KarayollarÄ± (Burhan Felek)
Not: EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile VakÄ±fBank arasÄ±nda oynanacak 11. hafta mÃ¼cadelesi 14 AralÄ±k tarihine ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
YarÄ±n:
16.00 Ä°negÃ¶l Belediyespor-Halkbank (Ä°negÃ¶l)
1 AralÄ±k Pazar:
14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)Â
15.00 Spor Toto-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (TVF BaÅŸkent)
17.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
19.00 Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e HDI Sigorta (Haldun AlagaÅŸ)
2 AralÄ±k Pazartesi:
19.00 Arkas Spor-Ziraat BankasÄ± (Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus)
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