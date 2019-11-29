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29.11.2019 - 11:06 | | Ä°STANBUL (AA)Â

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarÄ±sÄ± 11. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

BugÃ¼n:

18.00 PTT-TÃ¼rk Hava YollarÄ± (TVF BaÅŸkent)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas (Burhan Felek)

YarÄ±n:

14.00 BeÅŸiktaÅŸ-NilÃ¼fer Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Atlasglobal YeÅŸilyurt (Mimar Sinan)

19.00 FenerbahÃ§e Opet-KarayollarÄ± (Burhan Felek)

Not: EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile VakÄ±fBank arasÄ±nda oynanacak 11. hafta mÃ¼cadelesi 14 AralÄ±k tarihine ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

YarÄ±n:

16.00 Ä°negÃ¶l Belediyespor-Halkbank (Ä°negÃ¶l)

1 AralÄ±k Pazar:

14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)Â 

15.00 Spor Toto-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (TVF BaÅŸkent)

17.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

19.00 Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e HDI Sigorta (Haldun AlagaÅŸ)

2 AralÄ±k Pazartesi:

19.00 Arkas Spor-Ziraat BankasÄ± (Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus)

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