Voleybolda olaylı İzmir derbisi

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Göztepe ve Karşıyaka, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.

Maçta iki takım taraftarı kendilerine ayrılan tribünü doldururken, ilk setin sonuna doğru skor Karşıyaka lehine 25-24 iken sahaya iki kez yabancı madde atılmasından sonra uyarı anonsları yapıldı. Sahadaki sporcular tribünlere ’sakin olun’ uyarısı yaptı. Uyarılar fayda etmedi ve 3 anons sonrasında hakemler soyunma odasının yolunu tuttu. Hakemler yaklaşık 2 saatin ardından tribünleri boşaltma kararı aldı. Uzun süre duran oyun, tribünlerinin boşaltılmasından sonra devam etti.