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05.11.2019 - 12:30 | | İSTANBUL (AA)

Voleybolda yarın 5 maç var

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında yarın 5 maç yapılacak.

Voleybolda yarın 5 maç var

 

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın: 17.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)

18.30 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)

18.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

7 Kasım Perşembe: 19.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

 

 

 

 

 

 

 

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