05.11.2019 - 12:30 | | İSTANBUL (AA)
Voleybolda yarın 5 maç var
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında yarın 5 maç yapılacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın: 17.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)
18.30 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)
18.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
7 Kasım Perşembe: 19.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)