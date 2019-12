Volkan Ballı: Pazar günü taraftarlarımız stadı dolduracak

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular adestek olmak için tesislere gelen taraftarların itici ve motive edici bir güç olduğuna işaret eden Volkan Ballı, “Taraftarımız her zaman baş tacımız. Gün benim için erken başladı, yoğun bir dönem ve günler yoğun geçiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün taraftarlarımız geldiler ve hem antrenmanı izlediler hem de takıma destek oldular. Derbi maçı öncesinde çeşitli taraftar gruplarından çok sayıda taraftar buradaydı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 kura çekimi için buradan ayrıldım. Takıma çok güzel destek oldular. Ancak asıl destek pazar günü olacak. pazar günü taraftarlarımız stadı dolduracak. Onlar takımın en büyük, en itici, en önemli gücüdür. Takım için büyük bir motivasyon kaynağı diyebilirim” dedi.

"DERBİLER BAYRAM DEMEKTİR"

İdari menajer Volkan Ballı, hafta sonunda Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacakları derbi karşılaşmasını ise şu şekilde değerlendirdi: “Şunu bir kez daha söylemek istiyorum: derbiler bayram demektir. Bir futbolcuyu aslında ekstra motive etmenize de gerek yok, çünkü nereye giderse gitsin derbi maçı konuşuluyor. Bu sayede futbolcularımız da motive oluyor. Nitekim kendi aramızda da bunu konuşuyoruz. Araya bir kupa maçı girdi, o tansiyonu az da olsa düşürmüştü fakat şimdi takım daha çok motive, konsantre. Takımımız hazır. Evet, cezalı oyuncumuz var, eksiklerimiz var ama biz maçı kazanacağız, buna inanıyoruz. Burada birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendik. Başkanımızdan en altta çalışan kişiye kadar kulüp olarak bu maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Az önce de ifade ettiğim gibi derbiler, bayram demektir. Mutlu bir bayram geçirmemiz için de bu maçı kazanmamız gerekiyor.”

"SORUNLARIN AŞILACAĞINA OLAN İNANCIM TAM"

İstenmeyen puan kayıplarına rağmen birlik ve beraberlik içerisinde sorunların aşılacağına olan inancını da paylaşan Volkan Ballı, “Zaman zaman iyi sonuçlar alamadığımız oluyor, özellikle deplasmanlarda bu sene takımımız, taraftarlarımızı üzdü. Ama yarışın içindeyiz, bu uzun bir maraton. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. Takım içindeki arkadaşlık ve uyum konusunda da sıkıntımız yok. Ama bu sene zaman zaman yaşanan sakatlıklar ve pozisyon olarak sakatlanan oyuncu arkadaşlarımızın yerinde orijinal oyuncuların olamaması bizi sıkıntıya uğrattı ama o tür maçlarda bile kazanmasını bildik. Evet, kaybettiğimiz maçlar da oldu ama bu bir maraton. Lig artık eskisi gibi değil, lig çok değişti. Herkesin de bu açıdan bakması gerektiğini düşünüyorum. Bütün takımlar iyi şekilde çalışıyor, kadrolarında çok sayıda yabancı oyuncu var ve bu yabancı oyuncular çeşitli liglerde oynamış tecrübeli oyuncular. Daha önceki yıllarda sadece 3 büyüklerin arasında geçen mücadele artık öyle değil. Daha farklı bir boyut kazandı, ligimiz daha çekişmeli geçiyor. Onun için her zaman dik durmak lazım. Yani sonuçlara endeksli değil, uzun vadeli bakmak lazım diye düşünüyorum. Hepimizin inandığı şey şu: Bu senenin sonunda biz şampiyon olacağız. Tabii ki bunu elde etmek için çok çalışmak gerekiyor. Bu noktada oyuncu grubumuzun da son derece iyi bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Hocamızın oyuncularımızla ilişkisi de son derece iyi. Evet, zaman zaman sahaya yansımıyor ama bunu bir sorun varmış gibi görmek yanlış olur. Baktığınızda bütün takımların bunu yaşadığını görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG SEVİYESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Süper Lig’in seviyesinin her geçen gün arttığına da işaret eden Volkan Ballı, “Benim geçmişte görev yaptığım dönemlerdeki gibi bir lig yok artık. Dikkat ederseniz puan ortalaması da 70’lerin altına düşüyor gibi. Lig sonuncusu bir takım gelip ligin liderinden puan alabiliyor. Bunu hem biz hem de rakiplerimiz yaşıyor. O nedenle konuya biraz daha objektif bakmak gerekir diye düşünüyorum. Kötü alınan bir sonuçtan sonra hemen yıkılmamak gerekiyor, ayakta kalmak gerekiyor. Bu konuda taraftarımız yanımızda ve çok ciddi destek veriyorlar. Taraftarı üzmemek gerekiyor ve buradaki herkes bunun farkında ve o bilinçle çalışıyoruz. Şu an için ilk hedefimiz Beşiktaş ile oynayacağımız derbi maçı ve hedefimiz o maçı kazanmak. Fenerbahçe de o maçı kazanabilecek güçte. Özellikle en büyük gücümüz olan taraftarın önünde oynamak çok önemli. Tabii bunun burada kalmaması gerekiyor. Bu maçı kazandıktan sonra da dimdik ayakta durup yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"KAYSERİ'DEKİ TARAFTARLARIMIZLA TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki rakipleri İstikbal Mobilya Kayserispor ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Volkan Ballı, “Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor ile eşleştik. Kayserispor bugüne kadar ligde iyi bir durumda gözükmüyor. İlk maçta da bizi yendiler. Ancak o maçı herkes hatırlayacaktır; 5-1 gibi ciddi bir skorla kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Ben, hakemlere bağlamak istemiyorum. Bence bizim kendi hatamızdır. O çerçeveden topu geçiremediğiniz taktirde maçı kaybediyorsunuz. Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı kaybettik. Bence iyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. İlk maçı da Kayseri’de oynayacağız. Kayserispor’a da başarılar diliyorum. Yönetimimizin, Kayserispor yönetimiyle de iyi ilişkileri var. Kayseri’deki taraftarlarımızla da tekrar buluşacağız, büyük ihtimalle en çok onlar mutlu olmuşlardır" dedi.

"UZUN BİR MARATON İÇERİSİNDEYİZ"

İdari menajer Volkan Ballı, sözlerine şöyle devam etti: “Uzun bir maratonun içerisindeyiz, bu maraton devam ederken herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Taraftarımızın, futbolcularımızın, teknik heyetin, yönetimimiz yani hepimizin bir arada, birlik içinde olması gerekiyor. Bunu yapabilirsek bence çok daha iyi günler bizi bekliyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi uzun yıllardır Fenerbahçe o kadar hedefte ki, işte burada kenetlenmemiz gerekiyor. Ben görev yapsam da yapmasam da, görev yaptığım dönemde de böyleydi, Fenerbahçe’nin aldığı bir galibiyet çok fazla konuşuluyor. Aynı şekilde aldığı bir başarısız sonuç yine çok fazla konuşuluyor. Esasında bu takıma ciddi anlamda zarar veriyor. Ne fazlası ne de azı, ortasını bulabilmek lazım. Eleştirilerin de ölçülü olması gerekiyor. Takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Taraftar bunu her zaman yaptı ve yapmaya devam ediyor. Özellikle geçen senenin başından beri takım çok kötü durumlara düşmüş olmasına rağmen taraftarımız müthiş bir destek verdi. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bugün de desteklerini gösterdiler. Ama dediğim gibi daha önemlisi, Pazar günü 90 dakika susmayan, 90 dakika takımına destek olan bir taraftar olacaktır, en büyük ricamız da bu. Çünkü o zaman sahada 12 kişi oynuyorsunuz.”

"OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE ENGEL OLMAMIZ LAZIM"

Camia olarak olumsuz düşüncelere engel olmaları gerektiğinin altını çizen Ballı, "Bizim yaşadıklarımızı yaşayan başka kulüplerde bu olmuyor. Burada da Fenerbahçemizi koruyacak olan camiadır. Herkes burada kulübe sahip çıkmalı, takıma sahip çıkmalı, tabii ki eleştiri olacak, tabii ki yanlışlar yapılıyor ve bu yanlışlar eleştirilecek, bu anlamda bir problem yok. Aksi olmaz, eğer ki eleştiriyi kabul edemezseniz o zaman bu görevleri yapmayacaksınız ya da burada bulunmayacaksınız. Ama ben takımımızı korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu olduğu taktirde ben burada işlerin çok daha kolay olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı

"KAMP GECELERİ FUTBOLCULARIMIZLA OTURUP SOHBET EDİYORUZ"

Derbi maçları öncesindeki kamp günlerinin takım üzerindeki etkisine dikkat çeken Volkan Ballı, “Kamp akşamları çok heyecan vericidir. Bunu bir bayram gibi düşünelim. Bunu mecazi anlamda değil gerçekten söylüyorum. Derbilerin daha şevkli, daha istekli, daha farklı bir boyutu oluyor. Kampta bir sonraki gün stadyumda çok coşkulu bir taraftarın olduğunu ve onların önünde oynayacağınızı düşünüyorsunuz. Bizler de görev yapan insanlar olarak çok daha fazla heyecan yaşıyoruz. Onların enerjisi, elektriği bize geçiyor, bizim enerjimiz onlara geçiyor. Beşiktaş maçına normal bir lig maçı gibi bakılmıyor. Hani futbolcunun maç seçtiği söylenir ya… Açıkçası futbolcu maç seçmiyor, ortam sizi o noktaya getiriyor, ortam sizi oraya hazırlıyor. Biz burada motivasyonu sağlamak için çok sayıda çalışma yapıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz, hocalarımız herkes bu çalışmanın içinde ama bizim verdiğimizden daha çok sokaktaki Fenerbahçe taraftarı motivasyonu sağlıyor. O yüzden derbiler bayram gibidir, herkes bu maçı konuşur, herkes merak ediyor. Tabii bunlar heyecanı, adrenalini yükseltiyor. Kamp geceleri de burada futbolcularımızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz, o maçın heyecanını 24 saat önceden yaşamaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.

"PAZAR GÜNÜ DOLU TRİBÜNLERİN ÖNÜNDE OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Volkan Ballı, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Camiamızın her zaman birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Fenerbahçe, daima zorları başarmıştır. Ben, pazar günü dolu tribünlerin önünde oynayacağımızı düşünüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarı ilk dakikadan son dakikaya kadar desteğe çağırıyorum ki bunu yapacaklardır. Futbolcunun en ufak hatasında bile destek olsunlar. Hepsine şimdiden teşekkür ederim.”