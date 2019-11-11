11.11.2019 - 09:08 | | Skorer
Volkan Demirel, İtalya'da!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel, kişisel gelişim ve altyapı sistemlerini izlemek üzere Serie A'da Sampdoria-Atalanta maçını takip etti.
Fenerbahçe'de eldivenleri bıraktıktan sonra teknik patron Ersun Yanal'ın yardımcılığına soyunan Volkan Demirel sarı-lacivertli takım için harıl harıl çalışıyor...
Tecrübeli futbol adamı, Serie A'da dün oynanan Sampdoria-Atalanta maçını Luigi Ferraris Stadı'nda izledi.
Demirel'in antrenörlüğünü geliştirmek ve kulüplerin altyapı sistemleri yerinde gözlemlemek için İtalya'ya gittiği bildirildi.
Volkan Demirel'in Instagram paylaşımı: