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11.11.2019 - 09:08 | | Skorer

Volkan Demirel, İtalya'da!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel, kişisel gelişim ve altyapı sistemlerini izlemek üzere Serie A'da Sampdoria-Atalanta maçını takip etti.

Volkan Demirel, İtalya'da!

Fenerbahçe'de eldivenleri bıraktıktan sonra teknik patron Ersun Yanal'ın yardımcılığına soyunan Volkan Demirel sarı-lacivertli takım için harıl harıl çalışıyor...

Tecrübeli futbol adamı, Serie A'da dün oynanan Sampdoria-Atalanta maçını Luigi Ferraris Stadı'nda izledi.

Demirel'in antrenörlüğünü geliştirmek ve kulüplerin altyapı sistemleri yerinde gözlemlemek için İtalya'ya gittiği bildirildi.   

Volkan Demirel'in Instagram paylaşımı:

Volkan Demirel, İtalyada

       

 

 

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