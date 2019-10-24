Volkan Demirel'i en çok etkileyen teknik adam Advocaat

2 aydır teknik heyet saflarında yer alan Volkan Demirel, yeni kariyerinin ilk günlerinde son derece disiplinli ve düzenli adımlar attı. Ersun Yanal'ın bir an olsun yanında ayırmadığı, izin günlerini bile beraber geçirdiği genç antrenör, neredeyse futbolculuğundan daha çok mesai harcıyor.

Futbolcular gibi sadece antrenmana bağlı kalmayan sarı-lacivertli antrenör, bütün gün Ersun Yanal ve kurmaylarıyla çalışmalar yapıyor. Volkan Demirel'in programında şu çalışmalar bulunuyor:

-Maçlardan önce ve sonra tüm antrenörlerle beraber teknik analizleri yerine getirmek.

-Maç esnasında ve maç sonrasında ortaya çıkan istatistiklerinin takibini yapmak.

-Maçlar öncesinde ve sonrasın teknik heyet toplarında yer almak.

Bunların dışında Volkan Demirel bireysel anlamda da hazırlıklar yapıyor. İngilizcesini futbolculuğunda belli bir seviyeye getiren genç çalıştırıcı, şu anda bu konuya daha fazla zaman arıyor. Yüzde 100 bir şekilde İngilizce'sini geliştirmek isteyen Volkan Demirel, lisans alabilmek için de çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca sezon sonunda yaz döneminde Avrupa'nın önde gelen kulüplerini bizzat yerinde izleyecek.

Ayrıca sezon içerisinde de zaman zaman birçok Avrupa ligine maçlara ve antrenmanlara gözlemci olarak katılacak. Burada Ali Koç'un da destekleri devreye girecek.

Ersun Yanal'la çok yakın

Volkan Demirel, antrenörlük kariyerine başlarken Ersun Yanal'ın desteklerini göz ardı etmiyor. Yanal'dan büyük destek gören Demirel, hocasının yöntemlerini hep inceleyip adeta bir staj dönemi geçiriyor.

Genç teknik adam, Ersun Yanal'ın ilgisi ve desteğinden dolayı çok mutlu. Volkan Demirel'in kulüpte kalması için çok ısrar eden ve birlikte çalışmak istediğini aktaran Yanal'ın bu düşüncesi 38 yaşındaki antrenörü çok sevindirdi.

Advocaat hayranlığı

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında kesintisiz 17 sene futbol oynayan Volkan Demirel, birçok önemli teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde milli takımda da önemli teknik adamların öğrenciliğini yapan Volkan Demirel, herkesten bir parça etkilendi.

17 senelik dönemde 2016-17 sezonunda beraber çalıştıkları Dirk Advocaat, Demirel'i en çok etkileyen isim. Hollandalı çalıştırıcı ile 1 yıl çalışsalar da önemli bir izlenim bıraktı. Advocaat'ın oyuncularıyla iletişimi, futbola bakışı ve öğreticiliği genç teknik adamı en çok etkileyen isimlerden.

Aynı zamanda Oğuz Çetin, Werner Lorant, Tamer Güney, Daum, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Zico, Luis Aragones, İsmail Kartal, Vitor Pereira gibi isimlerle de çalışan Volkan Demirel, milli takımda da Şenol Güneş, Fatih Terim, Guus Hiddink ve Abdullah Avcı ile mesai yapmıştı.