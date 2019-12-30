Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Volkan Demirel'in memleket aşkı
30.12.2019 - 17:56 |

Volkan Demirel'in memleket aşkı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında oynadığı Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sebebiyle Rize'de bulunan Volkan Demirel, memleketi Artvin'in kendi adına gönderdiği 08 numaralı formasını ve takım atkısını paylaştı.

Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel'den memleket paylaşımı geldi... Sarı lacivertli takımın Çaykur Rizespor maçı için Rize'de bulunan Volkan, sosyal medya hesabından Artvin paylaşımı yaptı.

Artvin'li olan Volkan, kendi adına gönderilen 08 numaralı formayı paylaşıp, takım atkısını boynuna geçirdi.

Fotoğrafa "Memleket" yazıp kalp koyan eski kalecinin bu paylaşımı asansörde yapması ise dikkat çekti.

Henüz lisansı bulunmayan Volkan Demirel, maçlarda yedek kulübesinde yer alamıyor. Demirel'in kulüpteki görevi daha çok yurt dışında oynanan Avrupa maçlarında futbolcu gözlemi olarak biliniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’de Adil Rami ayrılıyor

Volkan Demirelin memleket aşkı

İşte o paylaşım

Volkan Demirelin memleket aşkı

    Cristiano Ronaldo 2019'da da durdurulamadı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Ağaoğlu: Ünal hoca ayrılığı kafasına koymuştu

    Ahmet Ağaoğlu: Ünal hoca ayrılığı kafasına koymuştu

    Ertuğrul Ersoy: Başkanı sadece iki kez gördüm

    Ertuğrul Ersoy: Başkanı sadece iki kez gördüm

    Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu

    Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu

    Son dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı

    Sıradaki Haber