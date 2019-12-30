Volkan Demirel'in memleket aşkı

Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel'den memleket paylaşımı geldi... Sarı lacivertli takımın Çaykur Rizespor maçı için Rize'de bulunan Volkan, sosyal medya hesabından Artvin paylaşımı yaptı.

Artvin'li olan Volkan, kendi adına gönderilen 08 numaralı formayı paylaşıp, takım atkısını boynuna geçirdi.

Fotoğrafa "Memleket" yazıp kalp koyan eski kalecinin bu paylaşımı asansörde yapması ise dikkat çekti.

Henüz lisansı bulunmayan Volkan Demirel, maçlarda yedek kulübesinde yer alamıyor. Demirel'in kulüpteki görevi daha çok yurt dışında oynanan Avrupa maçlarında futbolcu gözlemi olarak biliniyor.

İşte o paylaşım