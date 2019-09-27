Volkan Demirel’in teknesiyle

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ersun Yanal’ın sosyal medyadan paylaştığı ve tüm teknik ekibin yer aldığı fotoğrafın perde arkası da belli oldu. Bu buluşmanın Volkan Demirel’in teknesinde olduğu aktarıldı.



Demirel, tüm teknik ekibi toplayarak teknesiyle boğaza açıldı. Keyifli geçen organizasyonun ardından Ersun Yanal da ekip arkadaşlarıyla beraber fotoğrafını koyup, “Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır” mesajını paylaştı.