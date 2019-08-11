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HaberlerFenerbahçeVolkan hâlâ bekliyor
11.08.2019 - 08:00

Volkan hâlâ bekliyor

Fenerbahçe'de 38 yaşındaki eldiven Volkan Demirel halen daha yeni sözleşme için bekliyor.

Volkan hâlâ bekliyor

Kaleci konusunda da Fenerbahçe’deki belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertliler, Berke Özer’in Wasterlo’ya kiraya gitmesi sonrası iki kaleciyle kaldı. Yeni transfer Altay Bayındır ve Harun Tekin şu anda as kaleciler.

Kulüp açısından önemli bir isim olan Volkan Demirel’in sözleşme konusu da çözülemedi. 38 yaşındaki eldiven halen daha yeni sözleşme için bekliyor. Ligin başlamasına 1 hafta kala kaledeki bu belirsizlik de can sıkıyor.

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