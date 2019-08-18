Volkan’da bitmeyen belirsizlik

Fenerbahçe’de Volkan Demirel belirsizliği bitmiyor. 2002-2019 yılları arası sarı-lacivertli formayı aralıksız 17 yıl giyen Volkan’ın yeni sözleşmesiyle alakalı olumlu ya da olumsuz hiçbir açıklama yapılmaması merak ediliyor.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un dahi kamuoyunda bu konuyla alakalı net bir açıklama yapmaması belirsizliği artırıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana yeni yönetim ve tecrübeli kaleci arasında istenmeyen bir durum yaşanıyor.

İlk olarak Ekim 2018’de Semih Özsoy başta olmak üzere bazı tartışmalı durumlar yaşayan Volkan, kariyerinde ilk kez kadro dışı bırakılmıştı. 3 ay sonra Dereağzı’nda bir odada özür dileyen Volkan Demirel, affedilip takıma döndü.

Ancak bu sefer de sezonun bitimiyle sözleşme kaosu başladı. Hiçbir takımla görüşmeyen, Fenerbahçe’de kalmak isteyen Volkan Demirel, kulüp tarafından hiçbir çağrı almadı. Yeni sezonun başlamasına karşın 38 yaşındaki kaleciyle irtibata geçilmedi. Transfer döneminin bitmesine 15 gün kala, deneyimli eldiven Fenerbahçe haricinde kimseyle görüşmek istemiyor.