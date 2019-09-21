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HaberlerFenerbahçeVolkan’dan, Altay’a destek
21.09.2019 - 08:00 |

Volkan’dan, Altay’a destek

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaptığı hatalarla gündeme gelen Altay Bayındır’a, Volkan Demirel’den destek.

Volkan’dan, Altay’a destek

Hem Ümit Milli Takım’da ardından da Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaptığı hatalarla gündeme gelen Altay Bayındır’a, Volkan Demirel’den destek.
Sarı-lacivertli takımın eski file bekçisi artık teknik heyetle birlikte kariyerine devam ediyor.
Altay ile yakından ilgilenen ve özel konuşmalar yapan Volkan Demirel’in katkısı önemli oluyor. Kendisinin çok daha büyük hatalar yaptığını belirten Volkan, önemli olanın ise bunlardan ders çıkarmak olduğunu belirtiyor.

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