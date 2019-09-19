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19.09.2019 - 09:41 | | Fanatik

Volkan'dan Altay'a: Kafana takma, ders çıkar

Geçtiğimiz hafta yediği goller sebebiyle çok eleştirilen ve morali hayli bozulan Altay için yeni yardımcı antrenör, eski kaptan Volkan Demirel devreye girdi.

Volkan'dan Altay'a: Kafana takma, ders çıkar

Geçtiğimiz hafta yediği goller sebebiyle çok eleştirilen ve morali hayli bozulan Altay, için yeni yardımcı antrenör, eski kaptan Volkan Demirel devreye girdi.

Sarı- Lacivertliler’in umut vaat eden transferine sahip çıkan deneyimli spor adamı, meslektaşıyla birebir moral motivasyon görüşmeleri de yapmayı ihmal etmiyor.

Volkan’ın Altay’a, “Kaleciler yalnız adamlardır. Bu tür maçlara alışman lazım. Ancak bunları kafana takma, hatalarından ders çıkar. Futbol takımı oyunudur. Bundan sonra senin kalende yapacağın kurtarışlar, arkadaşlarının motivasyonunu yükseltir, maç kazanmalarını sağlar” telkinlerini yaptığı öğrenildi.

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