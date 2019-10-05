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05.10.2019 - 16:19 | | Skorer

Volkan Demirel'in ilk durağı Berke Özer...

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Westerlo'ya kiralanan kaleci Berke Özer'i ziyaret etti.

Volkan Demirel'in ilk durağı Berke Özer...

Tecrübe kazanmak için Avrupa turuna çıkan Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in ilk durağı Berke Özer oldu...

Demirel, Sportif Direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etti. Genç eldiven sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika temsilcisine transfer olmuştu. 

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