Vural: Terim'in yerinde Avcı olsaydı o koltukta duramazdı!

Teknik direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini değerlendirdi. Radyospor’a konuşan tecrübeli hoca, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sert bir dille eleştirdi.

İşte Vural'ın açıklamaları: "Kimse alınmasın ama Ziraat Türkiye Kupası’nda başından elenen takımlar oluyor. Farklı kadrolarla sahaya çıkıyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlar. Lafa gelince herkes milliyetçi ama uygulamaya gelince, kendi çıkarlarımız Türk futbolunun önüne geçiyor. Beşiktaş’ta sakat futbolcular vardı. Ligde bir pozisyon yakalamak istiyor. Abdullah Avcı’ya geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin. Beşiktaş’ın ligdeki Denizlispor maçı çok önemli. Genç oyuncuları elbette görmek güzel. Normal şartlarda Beşiktaş, Braga’yı yenmeli.

"Terim'in yerinde olsam Adem, Ömer ve Şener'i kullanırım"

Trabzonspor’da da sakat oyuncular vardı. Mecburiyetten böyle bir kadro çıkardılar. Madem böyle oyuncularımız var gençlere şans verelim diye düşünmüş olabilirler. Bir yerde Türk futbolunun şanssızlığı bu kötü performanslar. Galatasaray da bizi çok üzdü. Galatasaray maçında ezildim resmen. Abandone olmuş boksöre döndüm. Galatasaray’ı bu kadar aciz görmemiştim. Çok üzüldüm. Galatasaray’da Avrupa deneyimine sahip oyuncular vardı. Böyle deneyimi olan oyuncular belli bir yaştan sonra demek ki bu yarışın içinde olamıyor. Böyle pahalı bir deneyimimiz var. Fatih Terim’in hislerini anlıyorum. Elinden gelse tüm kadroyu gönderir. Terim’in yerinde olsam Adem’i Ömer’i, Şener’i kullanırım. Belhanda’ya 1000 tane şans verildi. Onu korumaya çalışıyor. Takdir ediyorum. Ama sahada bu düşünceye olumlu cevap gelmiyor.

“Terim yerine Avcı olsaydı görevden ayrılmıştı”

Fatih Terim de özeleştiri yapmalı. Terim olmasa ve başka bir hoca olsa yerden yere vurulmuştu. Elbette Terim ile ilgili konuşurken biraz daha temkinli konuşuyor herkes. Yaptıklarına saygı duyuluyor. Tabi ki bu başarısızlığın nedenlerinden biri de Terim’dir. Başarıda varsa başarısızlıkta da hocalar olur. Terim, bu başarısızlıkta hiçbir katkısı yokmuş gibi davranıyor. Başka birisi olsa onun pozisyonunda farklı olur. Abdullah Avcı olsaydı o koltukta istifa etmişti. Fatih Terim’e karşı öyle bir tolerans, yaklaşım var.

"Terim'in enerjisi yoktu"

Ne bizim bildiğimiz Fatih Hoca, ne de bizim bildiğimiz bir Galatasaray vardı. Terim’in enerjisi de yoktu. Nasıl olsun ki? 15 dakika içinde 3-0 oldu. 3-0 bilse olsa maçı çevirmek adına enerji sergileyen bir hoca olurdu. Devre arasında kaç oyuncuyu gönderebilirsiniz? Gidecek kişi siz olursunuz. Teknik direktörün kaderi budur. Galatasaray kadrosu Türkiye Ligi’nin üstünde bir kadro değil. Öyleyse çıksın oynasınlar. Ayağından biri mi tutuyor oyuncuları? Oyuncuların geçmişine saygı duyulup getirilmiş. Fakat; şu anki durumlarına saygı duyuluyor mu? Öyle bir durum var mı? Yok. Ligde 1 tane yabancı hoca var. Bana sorarsanız böyle bir durumda Türk hoca olmaması lazım. Türk oyuncular varken yabancı, yabancı oyuncular varken Türk hoca çalışıyor. Hocalar yabancı dil bilmiyor. Kimi neyle motive edeceksiniz? Mesleki anlamda ancak motive edersiniz. Fransa’dan gelmiş uluslararası hocalar görmüş futbolcuya ne anlatacağınız önemli. Türk antrenörler iflas etti. Farkında değiliz.

"10 yıldır sezon başında iş bulamıyorum"

10 senedir sezon başında iş bulamıyorum. Çünkü 10 sayfa şart koyuyorum kimseye müdahale ettirmiyorum. Trabzonspor’da mesela beni başarılıyken niye yolladılar kimse konuşmuyor. Olmaz kardeşim, düzelmez bu işler böyle. Anlattıklarım kimsenin işine gelmiyor. Mesela; Fatih Terim, İmparator olduysa kimsenin kritik etmeye hakkı yok. Öyle bakılıyor. Ama dün bitti kardeşim. Bugüne bakacaksın."