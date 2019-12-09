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09.12.2019 - 13:31 |

WADA'dan Rusya'ya 4 yıl men cezası

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti. Doping yapmadığını kanıtlayan sporcular tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekler.

WADA'dan Rusya'ya 4 yıl men cezası

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti. Doping yapmadığını kanıtlayan sporcular tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekler.

Bu karar neticesinde Rusya'nın 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacağını açıkladı.

Rusya'nın EURO 2020'ye katılmasında bir engel bulunmadığı öğrenildi.

Uluslar Ligi'ndeki iki maçta da Rusya, A Milli Futbol Takımımızı mağlup etmişti.

WADAdan Rusyaya 4 yıl men cezası

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