Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

NBA'de Golden State'in evinde Phoenix Suns'a 121-110 mağlup olduğu maçta büyük bir şok yaşandı.

Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry yaşanan bir pozisyon sonrası sol elinin üzerine düştü.

Yıldız basketbolcunun yapılan kontrollerinin ardından bileğinde kırık oluştuğu öğrenildi.

Maçta 21 dakika süre alabilen Curry mücadeleyi 9 sayıyla tamamladı.