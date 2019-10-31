Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerNbaWarriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...
31.10.2019 - 08:48 |

Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin Phoenix Suns maçında sol el bileği kırıldı.

Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

NBA'de Golden State'in evinde Phoenix Suns'a 121-110 mağlup olduğu maçta büyük bir şok yaşandı.

Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry yaşanan bir pozisyon sonrası sol elinin üzerine düştü.

Yıldız basketbolcunun yapılan kontrollerinin ardından bileğinde kırık oluştuğu öğrenildi.

Maçta 21 dakika süre alabilen Curry mücadeleyi 9 sayıyla tamamladı.

    Saha Dışı | Hakan Ural II
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Falcao'ya Caner Erkin freni!

    Falcao'ya Caner Erkin freni!

    Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

    Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

    Rami yine yetersiz kaldı

    Rami yine yetersiz kaldı

    Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

    Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

    Sıradaki Haber