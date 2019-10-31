31.10.2019 - 08:48 |
Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin Phoenix Suns maçında sol el bileği kırıldı.
NBA'de Golden State'in evinde Phoenix Suns'a 121-110 mağlup olduğu maçta büyük bir şok yaşandı.
Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry yaşanan bir pozisyon sonrası sol elinin üzerine düştü.
Yıldız basketbolcunun yapılan kontrollerinin ardından bileğinde kırık oluştuğu öğrenildi.
Maçta 21 dakika süre alabilen Curry mücadeleyi 9 sayıyla tamamladı.