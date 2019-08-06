Wayne Rooney resmen Derby County'de!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski teknik direktör Phillip Cocu, sürpriz bir transferle adından söz ettirdi. İngiltere’de Derby County’de görev alan Hollandalı çalıştırıcı, Wayne Rooney hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden olan Rooney, Championship kulübüyle oyuncu-antrenör olarak her konuda anlaştı. Derby County de sosyal medya üzerinden Rooney için özel bir anons hazırladı.

32 numaralı formayı giyecek tecrübeli futbolcu için ilgi çekici bir paylaşım yapıldı. Phillip Cocu yeni sezonda Wayne Rooney ile çalışmaya başlayacak. İngiliz yıldız en son ABD’de MLS’de DC United’da forma giyiyordu.